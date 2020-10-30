Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 424'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Oturma eylemiyle haklı davasının peşinde olduğunu dile getiren Üçdağ, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için eyleme devam ettiklerini belirtti.

Üçdağ, "Çocuğum Elazığ'da Kur'an kursuna gidiyordu. Çocuğumu kandırdınız, benden koparıp, götürdünüz. Sesini bile bana duyurmadınız." ifadesini kullandı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Oğlum o zalimlerin elinde kalma. Ramazan sen gelene kadar oturacağım. Sen gelmeyene kadar bu eylemi bırakmayacağım. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

İstanbul'da 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu aktardı.

"HDP il binasında bulunanlar ve binaya girenler müzik çalarak, işaretle ya da sözlü olarak sürekli bizi tahrik ediyor." ifadesini kullanan Bingöl, şunları kaydetti:

"Devletimiz öyle büyük ki; bu çocukları onlara bırakmayacak. Çocuklarımızı buradan almadan gitmeyeceğiz. HDP bu hesabı bir gün verecek. Çocuklarımızın gölgelerine saklanıyorlar. Çocuklarımızı almadan kesinlikle buradan gitmeyeceğiz. HDP milletvekilleri de biraz ellerini vicdanlarına koysunlar."

Baba Bingöl evladına seslenerek, "Oğlum korkma, Türk askerini, Türk polisini görüyorsan kaç, teslim ol. Ne şartta olursa olsun. Ölümle bile seni tehdit ederlerse korkma kaç." şeklinde konuştu.