İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünkü Diyarbakır annelerini ziyaretinde, kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile gerçekleştirdiği sohbetin görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Diyarbakır Annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanına hitaben, “Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

Anne Türkan Mutlu, şunları kaydetti:

“Ben kızımın, Ceylanımın acısını 8 senedir çekiyorum. Bir HDP milletvekili diyor ki ‘Diyarbekir annelerinki timsah gözyaşı’ Allah aşkına, burada hangi anne çocuğuyla timsah gözyaşı döküyor. Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın, ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok, ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi. Cumhurbaşkanım, ben sana bir şey söyleyeyim, Diyarbekir’de 2 senedir eylem yapıyoruz ama ben 7 senedir Diyarbekir’e geliyorum. Şu an da sağlığımı kaybettim, ayakta duramıyorum. En fazla 10 dakika ayakta durabiliyorum. Burada bütün herkes şahit, ben kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Ben tek başıma dağa kadar gittim. Benim çocuğumu bir dakika görmek için bile bana annelik hakkımı tanımadılar. Benim Ceylanım ceylan gibiydi, onu ve bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar; çocuklarımız onlara adam olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız, çocuklarını yeniden görmek için 689 gündür protesto düzenleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir” diye açıkladı.