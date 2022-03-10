Diyarbakır annelerinden CHP liderine tepki

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına gazetecilere açıklama yapan Ruken Canbey, Kılıçdaroğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve birçok yeri ziyaret ettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun, çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile dün akşam çok kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmenin de "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti" şeklinde lanse edildiğini dile getiren Canbey, bundan rahatsız olduklarını belirtti.
Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:
"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik. 'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil, HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik, iki arkadaşımızı gönderdik, talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Canbey, şöyle devam etti:
"Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz, otele değil. Çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası, otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binasından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. 'Demokrasi' diyorsun sabahtandır. Diyarbakır'ın her yerinde 'hak, hukuk adalet, demokrasi' diyorsun, bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin."
Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın ise şunları söyledi:
"Dün Diyarbakır'a geldi Kılıçdaroğlu ve bizim yerimiz çadırdı. Otele geldi, 'sizi dinlemek için geldim' dedi. Biz onu protesto ettik, dinlemedik. 'Bizim yerimiz burası değil, çadıra gelin' dedik ona ve bu konuyu gelmiş gibi, anneleri dinlemiş gibi dile getirerek paylaşım yaptılar. Yani bu haber yalandır. Kimse inanmasın, bizi ziyarete gelmemiştir. Biz anneler olarak onu çadırın önünde HDP il binasının önüne bekliyoruz. Gelsin buraya, burada dinlesin bizi."
Aileler, açıklamanın ardından CHP ve HDP aleyhine bir süre slogan attı.
CHP'den yapılan açıklamada, dün akşam Diyarbakır'a giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmenevi'nde bir araya geldiği belirtilmiş, basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!