Diyarbakır anneleri Yasin Börü ve arkadaşlarını andı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.Eyleme kuzeni için katılan ve aileler adına açıklama yapan Aysel Bozkurt, Yasin Börü'nün tek günahının, Kürt halkına et dağıtmak olduğunu söyledi.Börü ve arkadaşlarını katledenleri kınayan Bozkurt, "Sonuna kadar bu işin peşindeyiz. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Başka Yasinler bu coğrafyada ölmesin, diye Diyarbakır anneleri olarak her zaman yanlarındayız." dedi.
- "Diyarbakır halkı ve anneleri artık boyun eğmiyor"
Oturma eylemi sayesinde 10 Ocak'ta yeğeni Halil İbrahim Kadran'a kavuşan ve annelere destek için eylemi sürdüren Gülbahar Kadran da, Yasin Börü ve arkadaşlarını katledenleri ve bu olaylara sebep olanları lanetledi.Diyarbakır anneleri olarak HDP ve PKK'nın tehditlerine rağmen evlatlarının peşini bırakmayacaklarını ifade eden Kadran, "Diyarbakır halkı ve anneler artık boyun eğmiyor. Onların tehditlerine aldırış etmeden yolumuza ve mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
- Yasin Börü ve arkadaşları için siyah maske taktılar
Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise Yasin Börü ve arkadaşları için siyah maske taktıklarını, yasta olduklarını bildirdi."PKK'dan talimat alan HDP'li milletvekili ve yöneticiler büyük bir katliam yaptı." diyen Aydın, şunları kaydetti:
"Bunlar Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünden sorumlular. Türkiye'nin dört bir yanında büyük terör estirdiler. Yasin kardeşimiz için yastayız. Bugün hepimiz çocuğumuzu unuttuk, Yasin Börü hepimizin çocuğudur. Börü'nün günahı neydi? Araçla üzerinden geçtiler. Daha 16 yaşındaydı. HDP'de hiç vicdan yok. Yasin sizi dinlemediği, polise taş ve molotof atmadığı için 16 yaşındaki çocuğu katlettiniz. HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün."
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