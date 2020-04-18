Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini ifade etti.
Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, eylemlerine bugün otelde devam ettiklerini söyledi.
Bugün eylemlerinin 229'uncu günü olduğunu ifade eden Küçükdağ, "Eylemimize devam ediyoruz. HDP çocuğumuzu nasıl götürdüyse, öyle getirsin. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz." dedi.
- "Allah hakkımızı onlara bırakmasın"
Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Küçükdağ, "10 ve 15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyorlar. Onların yeri orası değil, anne babalarının yanıdır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Ailece perişan olduk. Çocuklarımız okullarından oldu. Bayramımız yok." diye konuştu.
Küçükdağ, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum seni çok seviyorum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, sesimi duyuyorsan gel. Sana kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
- "Oğlum gelmeden, buradan gitmeyeceğim"
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eyleme katılan anne Zümrüt Salim, oğluna kavuşmadan evine dönmeyeceğini belirtti.
"Oğlum için burdayım." diyen Salim, koronavirüs salgınına rağmen aldıkları tedbirlerle eylemi sürdürdüklerini kaydetti.
Salim, "Oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlumu nasıl kaçırdıysalar, öyle getirsinler. Oğlum gelmeden, buradan gitmeyeceğim. Oğlum Hamza annene acı, gel oğlum. Sen gelmeden gitmeyeceğim. Kardeşlerin seni soruyor. Orası senin yerin değil." şeklinde konuştu.
Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, eyleme devam edeceklerini belirtti.
Çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getiren Övünç, şöyle konuştu:
"200 yıl geçse de burada kalacağız. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı kandırıp, götürdü. Ramazan geldi, evimizi bıraktık, gözyaşı döküyoruz. Yeter artık çocuklarımızı versinler bize."
Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de eylemlerine devam edeceklerini aktararak, kaldıkları otelde eyleme devam ettiklerini söyledi.
Demir, herkesten destek beklediklerini dile getirerek tek isteklerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.
Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını anlatarak, "Eylemimize devam ediyoruz. HDP bunu böyle bilsin. 6 yıldır acı çekiyor, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.
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