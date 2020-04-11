Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini ifade ettiler.Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, koronavirüsten dolayı bugün HDP İl Başkanlığı önüne gidemedikleri için eylemlerini kaldıkları otelden sürdürdüklerini söyledi.
Bugün eylemlerinin 222. günü olduğunu ifade eden Küçükdağ, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Onların yalanlarına kanma. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Gözümüzde gözyaşı kalmadı." dedi.
Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, "HDP, çocuklarımızı dağa götürdü. HDP'den çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yasak olduğu için kaldığımız yerde eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, sokağa çıkma yasağından dolayı bugün kaldıkları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Eylemimizi bırakmıyoruz. HDP, koronavirüsten daha tehlikelidir. HDP bizden ne istiyor? Kendi elleriyle oğlumu PKK'ya teslim etti. Çocuklarımızı ölüme mahkum ettiler, bizi de kendi kapılarına mahkum ettiler."Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.Övünç, "Baran oğlum, orası senin yerin değil. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Nerdeysen dön gel. 222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!