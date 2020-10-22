Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 416'ıncı gününde devam ediyor.
Annelerden Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını, evladına kavuşmak istediğini belirtti.
Kızının HDP'nin yandaşları tarafından 2013'te kaçırılan kızını her yerde aradığını anlatan Koç, ancak ondan haber alamadığını söyledi.
Evladını dağa kaçıran 4 kişinin cezaevinde olduğunu bildiren Koç, "Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, bütün yetkililerden isteğim, 4 kişinin en ağır cezası almasıdır. İnsanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Niye kızlarımızı dağa götürüyorlar? Kızımı istiyorum, yeter artık. Bu zulüm yeter." dedi.
Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Koç, "Kızım kaç, gel. Her yerde askerimiz, devletimiz var. Devlete teslim ol yavrum. Orası ne sana, ne de bana göre. Senin ne işi var orada? İnşallah devletimiz senin hakkını onlardan alır." ifadelerini kullandı.
Bingöl'den oğlu Emrah için eyleme katılan baba Bilal Avunan da 2015'ten bu yana oğlundan haber alamadığını, oğlunun Şırnak'ın Cizre ilçesinden HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildiğini söyledi.
Avunan, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Nerede benim oğlum? Nasıl kaçırdıysalar öyle de getirsinler. Yavrumun sağ mı ölü mü olduğunu bilmiyoruz. 416. gündür oturma eylemini sürdürüyoruz. Sonuna kadar da eyleme devam edeceğiz. Sonuna kadar buradayım." diye konuştu.
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