Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 343'üncü gününe girdi.Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.Çadırın altında aylardır mücadele verdiklerini aktaran Çifçi, "343 gündür burada mücadeleye devam ediyoruz. HDP il binası önünde mücadeleye devam edeceğiz. Bu acı çok büyük bir acıdır. Gören, yaşayan bilir bu acıyı. Allah bu acıyı bize gösterdi ama bu acıyı hiç bir anneye ve babaya yaşatmasın." dedi.Evladına seslenen Çifçi, "İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Oğlum Roşat, anneni dinlersen geri dön. Yeter artık bu acıları bize yaşatma." diye konuştu.Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eyleme katılan baba Hacı Güger ise oğlunun HDP binasından dağa kaçırıldığını kaydetti.Oğlunu terör örgütüne bırakmayacağını aktaran Güger, "Çocuğumu çok aradım. Çok dolaştım. Ama oğlumu bana göstermediler. HDP İl binasına çoğu kez geldim ama arkamızdan bize güldüler. Hem oğlumu götürdüler hem de bizimle alay ettiler. Çocuklarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.Evladından 5 yıldır haber alamadığını, çocukları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Güger, şöyle devam etti:"Evlat yolunu gözlemeyi Allah hiç kimseye göstermesin. Evlat acısını çeken bilir. Bir evladı 20 yaşına getirmek o kadar kolay değil. Bu vatan ve bayrak bizimdir. Bir olmaya devam edeceğiz."
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