Diyanetten imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu:

Başkanlık 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 7 Eylül Pazartesi günü Haber Global kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığı belirtildi.
Suç duyuru dilekçesinde, Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunları hakkındaki ötekileştiren ve asla kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile toplumun, imam hatip lisesi mezunları, Başkanlık ve personeline karşı kin ve düşmanlık duymaya tahrik edildiği, ayrıca halkın nazarında Başkanlık ve personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Bu durumun şüpheli hakkında atılı suç oluşturduğuna dikkat çekilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
"En üst kademelerde dahil olmak üzere devletin değişik kademelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızda imam hatip lisesi mezunu olarak görev yapan kamu çalışanlarına karşı hakaret, nefret ve düşmanlık dilini acımasızca ve insafsızca kullanan, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olarak toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturan, toplumsal barışa ve dayanışmaya zarar veren davranışları teşvik eden, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini hiçe sayan, dini, siyasi ve felsefi düşünce ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan iftira ve ithamlarıyla toplumu ayrımcılığa tabi tutarak imam hatip lisesi mezunlarını açıkça boy hedefi haline getiren şüphelinin, yargı önünde hesap vermesi hukuk devletinin bir gereğidir. Belirtilen sebeplerle Türk Ceza Kanunu ve ilgili maddeleri uyarınca, şüpheli hakkında soruşturma açılarak kamu adına kovuşturma yapılması zarureti hasıl olmuştur."
Dilekçede, Mütercimler hakkında eylemlerine uyan TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca soruşturma ve kovuşturma yapılarak kamu davası açılması ve tecziyelerine karar verilmesi talep edildi.
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