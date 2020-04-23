Diyanetten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı:

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini bir asır önce zaferle taçlandıran ecdadın, iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığı ve 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak milli iradenin gücünü tescil etttiği belirtilen mesajda, şanlı zaferin büyük sembolü olan 23 Nisan'ın vatan ve özgürlük bilincinin unutulmaz nişanesi ve aydınlık yarınlar için inanç, azim ve cesaretin sembolü olarak geleceğin teminatı çocuklara armağan edildiği vurgulandı.
Mesajda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, aziz milletimizin, şartlar ne olursa olsun özgür tercihlerinin yok sayılmasına müsaade etmeyeceğinin ve iradesine hiçbir gücün asla ipotek koyamayacağının silinmez harflerle tüm dünyaya ilanıdır.
Diğer yandan önemli bir husus olarak bilinmelidir ki, iradesine sahip çıkmak için destanlar yazan milletimizin Milli Mücadele'deki en büyük imkanı ve gücü, hiç şüphesiz Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur.
Bugün bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğu, ecdadımızın uğruna milli mücadele verdiği değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin huzur ve refahı, devletimizin gücü ve bekası için çalışmaktır.
Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutluyor, aziz milletimizi ilelebet payidar kılmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz."
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