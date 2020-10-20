Diyanetin gençlik dergisi "Geçerken"in ilk sayısı yayımlandı

AA

İlk olarak "Diyanet İlmi", 1968'de "Diyanet", 1979'da "Çocuk" ve 2019'da "Diyanet Arapça İlmi" ile "Aile" dergilerini yayımlayan Başkanlık, süreli yayıncılık alanında çıkardığı dergilere bir yenisini ekledi.

"Güzel bir iz bırakmak için" sloganıyla aylık yayımlanan "Geçerken"in ilk sayısında, yazar A. Ali Ural, şair yazar Hüseyin Akın, Dergah Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil, Muhit dergisi Genel Yayın Yönetmeni şair yazar İbrahim Tenekeci, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul ile yazar Rasim Özdenören, yazı, söyleşi ve kitap önerileriyle yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından derginin tanıtımına ilişkin paylaşımında, "Söz gençlerde. Diyanet İşleri Başkanlığımız yarım asırlık dergicilik tecrübesine yeni bir sayfa daha ekliyor. Geçerken dergisinin gençliğimize, kültür ve sanat dünyamıza hayırlar, güzellikler getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Geniş bir yazar kadrosu ve genç kalemlerin yer aldığı yayın olacak"

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü ve derginin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlığın 1956'da süreli yayıncılığa başladığını belirtti.

Bu kapsamda gençliğin soruları, sorunları, ilgileri ve okuma tercihlerine yönelik eserlerin yayımlandığını anlatan Kurt, şunları söyledi:

"Gençlerin takip ettiği ve zihnindeki var olan sorulara da içerisinde cevap bulabilecekleri bir süreli yayınımız olması gerektiğinden hareketle gençlik dergimizi çıkardık. Geçerken dergisinde İslam'ın özüne ve aslına yönelik bilgiler olmakla birlikte edebiyat, kültür, sanat, medeniyet ve bilime dair yazılar da yer alacak. Çok geniş bir yazar kadrosunun ve genç kalemlerin yer aldığı bir yayın olacak."

Kurt, dergide sabit yazarların yanı sıra her ay farklı yazarların yer alacağını vurgulayarak, "Dergi, e-satış üzerinden alınabiliyor ama 2021'de abonelik uygulamasıyla daha sistemli bir hale dönüştüreceğiz." diye konuştu.

- "Hayattan geçerken iyi iz bırakma insana verilen temel sorumluluktur"

Gençliğe yönelik süreli yayınlara da değinen Kurt, şunları kaydetti:

"Gençliğe yönelik dergilerde manevi, ahlaki ve dini bilgi verilmesi noktasında iyi niyetli yapılan başarılı yayınlar var ama yayıncılıkta hiçbir şey fazla değildir. Bu temel ilkedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şüphesiz bizim de söyleyecek sözümüz, verecek mesajımız var. 'Geçerken' ismini de hayatı, dünyayı ve varlığı bir anlamda hissedip düşünülmesi noktasında özel bir isim olarak belirledik. Dünya hayatının gelip geçiciliğine, insanın dünyada bir yolcu olduğuna vurgu yapılması amaçlanmıştır. Hayattan gelip geçerken iyi bir iz bırakma sorumluluğu, insana verilen temel sorumluluktur. Gençlerimizin bunu hissedip bu bağlamda düşünce üretmeleri için bu ismi verdik."