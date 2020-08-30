Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Başkanlık tarafından yayımlanan mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, asil milletin asla esir edilemeyeceği, semaları süsleyen şanlı bayrağın asla indirilemeyeceği ve gök kubbeyi çınlatan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği bir diriliş fermanı olduğu belirtildi.
Bu zaferin sağlam iman, salih amel ve güzel ahlakı kuşanarak yeryüzünde adalet, barış ve huzurun egemen olması gayesiyle din, iman, millet, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda edenlerin, tarih sahnesinde ölümsüzleştikleri eşsiz bir destan olduğu kaydedilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Büyük bir inancın, azmin, fedakarlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolü olan 30 Ağustos Zaferi, elbette bugüne dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını, niçin İstiklal mücadelesinin yapıldığını ve nihayetinde zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle derinlemesine okumak, zaferin arka planındaki yüksek inanç, teslimiyet, şuur, mana ve ruhu anlayıp kavramak, uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize anlatmak, bizim en önemli görevlerimizdendir."
- "Ortak değerlerin etrafında kenetlenmek en büyük sorumluluğumuzdur"
Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerin etrafında kenetlenmenin, söz konusu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmanın, her daim milletin ve devletin huzur ve refahı için çalışmanın, bu cennet vatanda yaşayanların düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğu olduğu vurgulanan mesajda, "Nitekim 30 Ağustos Zaferi milletçe kenetlendiğimizde, şuur, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin en açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Cumhuriyetin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği mesajda, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
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