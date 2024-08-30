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        Diyanet'ten 30 Ağustos mesajı

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Diyanetin mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:10
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        Diyanet'ten 30 Ağustos mesajı
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü tüm yurtta birçok etkinlikle kutlanıyor.

        Zafer Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı.

        Diyanet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

        "30 Ağustos Zafer Bayramı vesileyle Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz."

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        #diyanet
        #30 ağustos
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