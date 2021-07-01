AA

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak.

ŞEHİTLER İÇİN TÜM CAMİLERDE HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği yapılacak.

Bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak.

15 Temmuz Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak.

Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlenecek ve program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ZİYARET EDİLECEK

9-15 Temmuz'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak.

"Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.

Ayrıca din istismarıyla mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle aydınlatmak amacıyla, "Şahidiz: Şanlı Direnişe, Şahidiz: Kutlu Şehadete, Şahidiz: Aziz Millete, Şahidiz: Büyük Devlete, Şahidiz: Vatan Sevgisine, Şahidiz: İhanet Çetesine, Şahidiz: Din İstismarcılarına" konu başlıkları altında da çevrim içi konferanslar gerçekleştirilecek.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER YAPILACAK

Etkinlikler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe gençlik koordinatörleri, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Diğer taraftan yaz Kur'an kurslarında salgın şartları dikkate alınarak çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Cezaevi vaizleri, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde salgın şartları dikkate alınarak etkinlikler gerçekleştirecek.

CAMİ BAHÇELERİNE 251 FİDAN DİKİLECEK

Öte yandan fidan dikim zamanlarında gençlik koordinatörleri öncülüğünde Türkiye genelinde cami bahçelerinde, 15 Temmuz'da kaybedilen 251 şehit için 251 fidan dikilecek.

Genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak salalar başta olmak üzere yapılacak tüm programlar hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amaçlanırken etkinliklerde özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi sağlanacak.