2021 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ