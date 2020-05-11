Bayram tatili kaç gün olacak 2020? soruları Ramazan Ayı'nın bitmesine günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. İşte Ramazan Bayram tatili tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

11 ayın sultanı Ramazan 24 Mayıs Cuma günü başlamıştı. İlk sahura ise 23 Nisan Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 Mayıs'da başlıyor. 26 Mayıs bayramın son günü olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2020

Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)