Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. 2019 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Bu bayramda tatil 9 güne çıkacak mı? İşte Diyanet 2019 Kurban Bayramı tarihi

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