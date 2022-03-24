Ramazan ayına sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de ramazan imsakiyesiydi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar için sahur ve iftar saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi paylaştı.

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İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde inmeye başladığı Ramazan ayı her sene Hicri takvime göre senenin 9. ayı Hicri takvime göre senenin 9. ayı olarak başlıyor. Bu sene Nisan ayına denk gelen Ramazan ayında sahura saat kaçta kalkılacağı, iftar için ezanın saat kaçta okunacağı araştırılıyor.