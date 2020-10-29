Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan kutlama mesajında, milletin tarih boyunca esarete ve dayatmalara asla rıza göstermediği, karşılaştığı bütün zorlukları sarsılmaz imanı, yıkılmaz cesareti ve destansı fedakarlıklarıyla aşmasını bildiği vurgulandı.
Milletin, yüz yıl önce hürriyet, bağımsızlık ve iradesine kastedilen bir ortamda, bin yıldır yaşadığı mukaddes toprakların huzur ve barış yurdu olarak ilelebet payidar olması için bütün imkanlarıyla büyük bir mücadele verdiğine ve bunu şanlı bir zaferle taçlandırdığına işaret edilerek, "İstiklal mücadelemize hayat veren en temel değer, kuşkusuz inancımız olmuştur. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu inanç devam ettiği müddetçe vatana, istiklal ve istikbale kasteden hiçbir saldırının, kardeşlik, birlik ve beraberliği hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır. Rabb'imize şükür, ecdadımıza vefa duygusuyla her daim milletimiz ve devletimizin huzur, refah ve bekası için çalışmaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."
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