Diyanet İşleri Başkanlığı Özbekistan'da 30 bin Özbek Türkçesi mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Türkiye'de bastırılarak Özbekistan'a ulaştırılan Kur'an-ı Kerimler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Suat Okuyan'ın katılımıyla, medrese eğitimi gören öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.
- "Bu zamana kadar 28 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim bastırıp yüz binlerce kişiye hediye ettik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının toplumların dini hayatını destekleme yönünde de projeler geliştirerek uygulamaya koyduğunu belirtti.
2015'ten beri yürütülen Hediyem Kur'an Olsun Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti:
"Vakfımız aracılığıyla bastırdığımız Kur'an-ı Kerimleri ülkemiz başta olmak üzere dünyanın neresinde ihtiyaç varsa oraya götürüp belki de hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i bir Mushaf olarak görememiş binlerce kişiye hediye ediyoruz. Yerel dillerde dahi Kur'an-ı Kerim bastırıp halka ulaştırıyoruz. İnsanların okudukları Kur'an-ı anlayıp yaşantılarına taşıyabilmeleri açısından bunu çok önemsiyoruz. Bu zamana kadar toplamda 28 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim bastırıp yüz binlerce kişiye hediye ettik. Bu sayıyı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız daha fazla dilde Kur'an-ı Kerim meali basarak daha fazla kişiye ulaşabilmek."
Kurt, Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici'nin Özbekistan'da da Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç olduğunu bildirmesi üzerine, Özbek Türkçesi ile bastırılan 30 bin Kur'an-ı Kerim'i Taşkent İmam Buhari Yüksek İslam Enstitüsü, Semerkant İmam Buhari Hadis Bilimleri Okulu, Buhara Mir Arap Medresesi ve Buhara Ali Medrese öğrencileri ve Özbekistan Müslümanlar İdaresi Baş Müftüsü merhum Osmanhan Alimov'un doğduğu Arlat köyündekiler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerdeki insanlara hediye ettiklerini bildirdi.
Bu konuda bağış yapılmasının teşvik ettiklerini de belirten Kurt, vatandaşların KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 25 lira tutarında bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini vurguladı.
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