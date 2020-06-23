Diyanet İşleri Başkanlığı: 2020 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıranların hakları 2021'e kurasız devredilecektir.2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecektir,,,

Ayrıntılar gelecek...