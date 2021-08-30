Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Mesajda, 99'uncu yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin mukaddes değerleri uğruna şanlı bir mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı hatırlatıldı.
Bu zaferin, vatan topraklarının işgal edilemeyeceği, Türk milletinin esir alınamayacağı, bayrağın semalardan indirilemeyeceği ve ezan seslerinin dindirilemeyeceğini dünyaya ilan eden bir manifesto olduğuna değinilen mesajda şunlar kaydedildi:
"30 Ağustos, 'hasta adam' diyerek ölümü beklenen ve tarihe gömülmek istenen bir milletin sarsılmaz bir iman ve inançla yekvücut olarak yeniden şahlanışıdır. Bu toprakların sonsuza dek vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilanıdır. Ezelden beri hür yaşamış aziz milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere asla müsaade etmemiştir."
- Dayanağı, değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancıdır
Yokluk ve sıkıntılara rağmen tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferinin iman, sabır ve kararlılıkla kenetlenildiğinde bütün zorlukların üstesinden gelineceğinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen mesajda, bu onurlu mücadelede Türk milletinin en büyük dayanağı ve gücünün, Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olduğuna dikkat çekildi.
Mukaddes değerleri koruyan ve yaşatan bir bilinçle her zaman milletin refahı ve devletin bekası için çalışmanın bu vatanda yaşayanların en büyük sorumluluğu olduğu bildirilen kutlama mesajında, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, istiklal ve istikbalimiz için, dinimiz, vatanımız, ezan ve mukaddesatımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."
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