Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB MSTS başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav kılavuzuna göre başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...