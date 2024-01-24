Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuruları başlıyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte son başvuru ve sınav tarihi de netleşti. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2024 DİB-MSTS son başvuru ve sınav tarihi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB MSTS başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav kılavuzuna göre başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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DİB-MSTS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları DİB-MSTS 24 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
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DİB-MSTS NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 9 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
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DİB-MSTS SONUÇLARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları 29 Mart 2024 Pazartesi günü yapılacak.