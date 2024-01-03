Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başlıyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuru ve sınav tarihi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuru tarihi için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından sınav tarihi açıklandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB-MSTS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte emrak edilen sorunun cevabı...
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DİB-MSTS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları DİB-MSTS 24 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
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DİB-MSTS NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 9 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
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DİB-MSTS SONUÇLARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları 29 Mart 2024 Pazartesi günü yapılacak.