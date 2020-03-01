Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi

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