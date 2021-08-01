Erbaş'tan "geçmiş olsun" mesajı

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Başkale'deki selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Selden etkilenenlerin acısını yürekten paylaştığını belirten Erbaş, "Ülkemizi ve insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.