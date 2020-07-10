Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fethin en önemli sembolü Ayasofya, asli hüviyetine kavuşmuş ve yeniden müminlerle buluşmuştur. Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Müslümanlar için 86 yıllık hasret ve özlem sona ermiş, bu muştuyla milletimizin yüreğindeki hüzün büyük bir sevince dönüşmüştür. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Cenab-ı Mevla razı olsun. Onları peygamber efendimizin müjdesine nail eylesin. Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

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