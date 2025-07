Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yağmur duası etti

Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen ve halihazırda devam eden yangınların sönmesi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yağmur duası yapan Erbaş, şu niyazda bulundu:

"İlahi ya Rabbi. Bizler, senin aciz ve günahkar kullarınız. Mübarek cuma vaktinde, icabet saatinde, acizane fakat halisane yaptığımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ellerimizi yüce dergahından boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, sana sığınıyoruz. Toprağımızı, gönlümüzü ve ormanlarımızı bol rahmetinle serinlet ya Rabbi. Allah'ım alevlerin sardığı yerleri senin bereketli yağmurunla söndür. Bizi, bu imtihan günlerinde rahmetinden, merhametinden ve yardımından mahrum bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Ormanlarımızda, dağlarımızda, köylerimizde ve şehirlerimizde senin emanetin olan çevreyi koruyamamanın mahcubiyetiyle huzurundayız. Bize düşen sorumluluğu unuttuk, tedbiri ihmal ettik, emanete riayet edemedik. Sen bize yeniden bilinç, şuur ve idrak ver Allah'ım.

Bizlere emaneti koruma şuuru, sorumluluk bilinci ve tedbirli bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Makamlarını yüce eyle. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. Devletimizi ve aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Sen, Kur'an-ı Kerim'de, 'O, gökten sizin için su indirendir. Ondan içersiniz, onunla hayvanlarınızı otlatırsınız' buyurmaktasın. Senin gönderdiğin her damla rahmettir. Toprağımıza, ormanımıza, o ormanlarda yaşayan binlerce cana rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım, bize, yardım edici, bol, ferahlatıcı, faydalı, zarar vermeyen ve gecikmeden gelen bir yağmur ihsan eyle! Bol bol yağmurlarını topraklarımızla buluştur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Kullarına ve hayvanlarına su nasip eyle, rahmetini yay ve ölü toprağı yeniden canlandır ya Rabbi. Ya erhamerrahimin. Şu an da ülkemizin birçok yerinde devam eden yangınlar var. Bu yangınlara karşı mücadele eden binlerce kardeşimiz var. Millet olarak mücadele ediyoruz. Ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi, ormancılarımızı sen muhafaza eyle. Onlara kuvvet, kudret, feraset, sabır ve başarı ihsan eyle ya Rabbi.

Ya Rabbi. Bize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, ormanlarımızı korumayı nasip eyle. Bizleri hakkıyla tedbir alıp takdirine rıza gösteren kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbi. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşmayı bizlere nasip eyle. Milletimize sabır ve metanet ver, ihsan eyle. İlahi ya Rabbi. Orman yangınlarını söndürmeye çalışırken can veren ve şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, makamlarını ali eyle ya Rabbi. Senin rahmetin bol. Yaratmış olduğun bulutlarda yağmurların bol. Senin kulların olarak yağmurlarını talep ediyoruz. Yağmurlarını bol bol milletimiz, devletimiz ve vatanımız için senden istiyoruz. Yağmurlarını vatanımızdan, topraklarımızdan, ormanlarımızdan esirgeme ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Zorluklarımızı aşmayı, afet ve felaketlerden bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.