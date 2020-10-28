Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili çağrısı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum."