Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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