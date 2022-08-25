Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'e kınama!

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in, imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ ŞİDDETLE KINIYORUM"

AA'da yer alan habere göre Erbaş yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

GÜLŞEN NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Gülşen'in, 4 ay önceki konserinden bir kesit birkaç gün önce paylaşılmış, görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı yer almıştı.