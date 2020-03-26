DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, sala ve yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nden yaptığı dua, merkezi sistem aracılığıyla Ankara'daki tüm camilerin hoparlörlerinden duyuruldu.

Başkan Erbaş, vatandaşların balkonlardan 'amin' diyerek eşlik ettikleri duasında, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte görev alan tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.