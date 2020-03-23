Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Koronavirüs salgınının son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek"

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."