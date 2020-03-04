04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kamboçyalı Bakan Hassan ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlikte yaşamanın en önemli unsurlarının hoşgörü ve diğer insanların inançlarına saygı göstermek olduğunu belirterek, "Bu olduğu sürece insanlar, hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar, her zaman bu barışı gerçekleştirebilirler." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştü.
Görüşmede Erbaş, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri alanındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Erbaş, görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın her yerinden Müslümanlar ile tecrübelerini paylaşma gayretinde olduğunu kaydetti.
Kabulde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Birlikte yaşamanın en önemli unsurlarından birisi hoşgörüdür, barıştır, diğer insanların inançlarına saygı göstermektir. Bu olduğu sürece insanlar hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar, her zaman bu barışı gerçekleştirebilirler. Bütün dünya ülkeleri için arzumuz, farklı inançlardan, farklı düşüncelerden insanların birbirlerinin düşüncelerine, inançlarına saygı göstererek, bir arada barış içerisinde yaşamalarıdır. Bu, hepimiz için, her ülke için çok önemli bir kaidedir, ilkedir."
Dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen İslamofobi ve ırkçı saldırılara dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:
"Son yıllarda gerek Avrupa'da olsun gerekse Hindistan'da, Myanmar'da, dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Müslümanlara yönelik yapılan birtakım dışlayıcı hareketler, hatta bunun saldırıya dönüşmesi, Müslümanları yok saymaya dönüşmesi şeklinde gelişiyor olması da bizi üzmektedir. Bütün bu kötü örneklere karşı ne kadar iyi örnekler sergileyebilirsek, bu da bizim için bir zenginlik olacaktır inşallah."
Görüşmede, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Hassan, Erbaş'a Kamboçya'daki dini hayat, din eğitimi ve din hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Hassan, özellikle genç neslin iyi yetişmesi konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlanmak istediğini belirtti.
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