Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil'le bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Erbaşın Özili tebrik ettiği anlara ilişkin video da yer aldı.

Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik.



Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum.@M10 pic.twitter.com/W67Z6wdIfW — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 13, 2024