Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.