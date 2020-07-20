Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, camiden görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

Ali Erbaş, paylaşımında ''Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor.'' ifadelerini kullandı.