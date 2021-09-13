Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması Erkekler Türkiye Finali"ne katıldı

AA

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program öncesinde Prof. Dr. Erbaş öğle namazını kıldırdı.

Daha sonra programda konuşan Erbaş, yaklaşık 14 asır önce, ahlaki erdemlerden uzaklaşan, güçlünün zayıfı ezdiği, merhametin kaybolduğu bir cahiliye toplumunun varlığının bilindiğini ifade ederek, Allah'ın o toplumun içinden bir elçi seçerek, o elçiye son kitabı göndermesiyle dünyanın en güzel toplumunun inşa edildiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim sayesinde kısa bir zamanda cahiliye toplumundan büyük bir devlet, hukuk, medeniyet inşa eden bir dönüşümün yaşandığına işaret eden Erbaş, o toplumu değiştiren en temel unsurun Kur'an-ı Kerim ve onu tebliğ eden Peygamber olduğunu aktardı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanı ve inanan topluluklarını yücelten bir kitap olduğuna dikkati çekerek, Allah'ın nice kavimleri, nice milletleri bu kitapla yücelttiğini bildirdi.

Bu kitabı dikkate almayan, onun hayat veren ilkelerine tavır alan toplulukların nice talihsizliklere uğradığını belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüze kadar müminler Kur'an-ı Kerim'i anlama ve onu hayat rehberi edinme gayretiyle nice güzel hizmetler yapmışlardır. Milletimizin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkan ve motivasyonu inandığı kitap Kur'an-ı Kerim olmuştur. Bugün de devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuran'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve en doğru yola ileten bir kitaptır. Hepimizin Kuran'a karşı 5 büyük sorumluluğumuz var. Eğer bu sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek Kur'an bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Bunlardan birincisi Kuran'a hakkıyla iman etmek. İkincisi onu en güzel şekilde okumayı öğrenmek ve her daim okumak. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamak. Dördüncüsü onu bir hayat kitabı haline getirmek, yaşamak, davranışlarımıza ölçü yapmak. Beşincisi onun merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya sunmak."

Erbaş yarışmada dereceye giren hafızların olduğunu belirterek, onları tebrik etti.

"Önemli bir gayretin neticesinde bu başarıyı kazandıkları için Allah onlardan razı olsun. Ancak şu önemli hususu hatırlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuma, ezberleme, anlama, yaşama çabasının ve yarışmasının kaybedeni yoktur. Herkes inancı, samimiyeti ve niyetine göre kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim konusunda en kazançlı olan ise ahirette belli olacaktır. Onu en içten okuyan, en iyi yaşayan, ilkelerine en sıkı sarılan en bahtiyar olan kimse olacaktır." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık yarışmasına katılanlar ile Kur'an-ı Kerim'i öğreten tüm hocalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren hafızlara çeşitli hediyeler verildi.

Programa Vali Münir Karaloğlu, Diyanet İşleri Başkan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, hafızlar, Kur'an-ı Kerim öğreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Dicle Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile görüştü.