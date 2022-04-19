Müslümanlar tarafından Hac kuralarının ne zaman yapılacağı ve hac kuraları sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Durumu iyi olan her Müslümana farz olan ve ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet işleri başkanlığı açıklamada bulundu. İşte detaylar...
HACI KURALARI NE ZAMAN? DİYANET BAŞKANI ERBAŞ AÇIKLADI!
Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı. 2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.
2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi konusunun da kararlaştırıldığı toplantıda, yapılan değerlendirmeler sonucunda kararlaştırılan diğer hususlar şu şekilde;
Umre organizasyonu ile ilgili olarak;
- Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,
- Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.
2022 yılı haccına ilişkin olarak;
-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,
Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının;
- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,
- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,
- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,
- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;
-Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,
-2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,
- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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