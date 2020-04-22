Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek:

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı kurum binasının bahçesine Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış tırı kuruldu.
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da bulunduğu kampanyaya din görevlileri de katıldı.
İşliyen, burada yaptığı konuşmada, ramazanın başlamasına az bir zaman kala güzel bir kampanyaya destek verdiklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ettiğini hatırlatan İşliyen, Başkanlığın uzun süredir Türk Kızılaya özellikle kan bağışı konusunda destek verdiğini hatırlattı.
İşliyen, kan bağışı çağrısına bütün din görevlilerinin destek vereceğini dile getirerek, "İnşallah bereket ve paylaşma ayı ramazanla kan stoklarının yeniden ihtiyacı karşılar hale geldiğini göreceğiz." diye konuştu.
Altan ise koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kan bağışlarında bir düşüş olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kovid-19 sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik evreye doğru gidiyor. Biz de bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan bağışlarına destek olmak için taleplerde bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapmış olduğumuz talep neticesinde değerli Başkanımız Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti."
Bu çağrıya destek veren herkese teşekkür eden Altan, "Halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan kişilerin herhangi bir şekilde riski yok. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde kendilerini ve kendimizi de koruyoruz. O yüzden vatandaşlarımızı da kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından İşliyen, bağışçı formunu doldurarak, kan verdi.
Kampanyaya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!