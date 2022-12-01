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Diyanet ile cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar, sureler okunur?

Diyanet ile cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Cuma namazının yaklaşmasıyla, cuma namazının nasıl kılındığına yönelik aramalar öne çıktı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları bilindiği gibi farz namazlar arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde farklılık göstermektedir. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler...

Giriş: 01.12.2022 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma namazı için bekleyişe geçen İslam Alemi, cuma ezanın okunuşu ile camilere akın edecek. Cuma namazları bilindiği gibi 10 rekattır. İlk dört ve son dört rekatı sünnettir. 2 rekat ise farzdır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

     

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