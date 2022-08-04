İslam alemi için en önemli günlerin başında yer alan cuma gününde, camide hutbe dinleyip, cemaatle cuma namazını eda etmek isteyenler; cuma namazı nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Hafta bir kez camide kılınan ve farz olan cuma namazları bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunur?