CUMA HUTBESİ 7 NİSAN 2023: İHSAN BİLİNCİ: KULLUĞUN ZİRVESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kim ihsan üzere Allah'a kulluk ederse, Rabbi onu mükâfatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir."