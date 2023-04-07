Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:
اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
"İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Sen O'nu görmesen de O seni görmektedir." Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi ihsan, yalnızca Allah'a kul olmak, her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır.
İhsan bilinciyle yaşayan mümin, namazını kendine miraç kılar. Zekâtıyla kazancını manevi kirlerden arındırır, malını bereketlendirir, kardeşliğini pekiştirir. Orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur.
İhsan bilicini kuşanan mümin nezaket sahibidir; kimseyi incitmez. Güvenilirdir; emanete ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir; yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez.