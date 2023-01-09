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Diyanet Hac kura tarihleri: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ücretleri bu yıl ne kadar, kaç riyal oldu?

Hac başvuruları e-Devlet üzerinden başladı! 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kura tarihleri, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet ile Hac ön kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden 5 Ocak itibarıyla alınmaya başlarken gözler Hac kura tarihleri ve fiyatlarına çevrildi. 83 bin 430 kişinin belirleneceği Hac kura tarihleri için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. İşte, 2023 Hac kura çekiliş tarihiyle ilgili gelişmeler...

Giriş: 09.01.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hac kura çekiliş tarihleri, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 65 yaş üstü de dahil olmak üzere 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını açıkladı. Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanırken hac kaydı ve güncelleme tarihleri de netlik kazandı. İşte, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek ve ücretleri ne kadar? sorularının yanıtı...

  • "83 bin 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

  • HAC KAYITLARI BAŞLADI!

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

    Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

     HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

    Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden bilgi alınabilecek.

    Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

  • Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

  • HAC KİMLERE FARZDIR?

    Asagidaki sartlari tasiyanlara hacca gitmek farz olur :

    Müslüman olmak,

    Akilli olmak,

    Erginlik çagina gelmis olmak,

    Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak,

    Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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