2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kura çekiliş tarihi başvuru yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce hacı adayı her yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadetini yeri getirmek üzere kutsal topraklara uğurlanacak. Peki 2019 Hac kura çekilişi ne zaman? Hac kayıtları ne zaman? İşte Diyanet 2020 Hac kuralarına dair detaylar...

2020 HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

2020 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hacı adaylarının her sene beklediği hac kayıt tarihleri açıklandı. Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında hac.gov.tr adresi üzerinden ön başvurularını yapabilecekler. 9 Ocak tarihinde kuralar çekilecek, 13 Ocak tarihinde ise kesin kayıt yaptırılacak.

HAC ADAYLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Bir tur firmasında koordinasyon müdür olan Sami Emekligil, ön başvuruların başladığını bildirdi ve hac adaylarına bazı önemli uyarılarda bulundu;

''Hac kayıtları 11 Kasım tarihinde başladı, 13 Aralık tarihinde bitecek, yaklaşık 1 aylık zaman zarfı var. Adaylar, 25 TL'yi Diyanetin belirlediği bankalara yatıracaklar. Daha sonra Diyanet ya da hac.gov.tr üzerinden kayıtlarını yaptırabilecekler. Hac kategorisi iki şekilde; bir tanesi otel tercihli diğeri ise oda tercihlidir. Oda tercihli olanlar ekonomiktir. Bunlar 2'li, 3'li ve 4'lü odalar olarak yapılıyor, bunlar fiyat olarak ekonomik. Bir de 5 yıldızlılar var. Bunlar yakın ve kısa dönemlidir anacak fiyat yüksektir'' dedi.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRU DOLDURMAK ÖNEMLİ

Emekligil, sözlerine şöyle devam etti: ''Hacı adayları dekontunu Diyanetin belirlediği bankalara yatırdıktan sonra müftülüklere veya internet üzerinden kayıt yaptırmalıdır. Burada iletişim bilgilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü cep telefonlarına 9 Ocak kura çekiminden sonra mesaj gelecek. Eğer yanlış iletişim bilgisi verilirse mesaj gelmez, kura çıkmış dahi olsa hiçbir işlem yapamayacaklar. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor''.

PARALARI SADECE DİYANET TOPLUYOR

''Hiçbir firmaya para ödenmiyor, paraları sadece Diyanet topluyor''

Kuraların 9 Ocak tarihinde çekileceğini hatırlatan Emekligil, ''13 Ocak tarihinde kesin kayıt yaptırılacak. Hacı adaylarının yüzde 60'ını Diyanet götürüyor, yüzde 40'ını ise özel turlar götürüyor. Özel turların kontenjanları çabuk dolduğu için adayların 13 Ocak tarihe çok dikkat etmeleri lazım. Acentalar ile gitmek isteyenler 13 Ocak tarihinde bir an önce işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Adayın ismi kuradan çıktı diyelim, maddi ya da diğer sebeplerden dolayı gidemiyor. Bunun için bir dilekçe ile müftülüğe başvurulur, bir daha ki seneye kuraya tekrar tabii olur. Tur programlarının fiyat aralığını veremiyoruz. Çünkü bu rakamları Diyanet açıklıyor. Diyanet açıkladıktan sonra herkese bu rakam bildiriliyor. Adayın ismi kuradan çıktı, parayı yatırması gerekiyor. Sistem geçen sene değişti, hiçbir firmaya para ödenmiyor, paraları sadece Diyanet topluyor. Bütün taksitler Diyanet'e yatırılıyor'' şeklinde konuştu.