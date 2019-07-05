Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün? soruları vatanadaşlara tarafından büyük merak konusu oldu. 2019 Kurban Bayramı heyecanı tüm islam aleminde hissedilmeye başlandı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki bu yıl Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Kurban Bayramı'na dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Kurban ibadetini 2019 yılında yerine getirmek isteyenler 2019 kurban bedelini merak ediyor. Merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan yanıt geldi. Erbaş yaptığı açıklamada 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini söyledi.