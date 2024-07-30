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        Haberler Bilgi Yaşam Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), özellikle Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) olan bireyler için geliştirilmiş bir terapi olmasına rağmen, farklı ruhsal sağlık sorunları yaşayan birçok kişi tarafından da alınabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:53
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          DDT, kendine zarar verme davranışları, intihar düşünceleri, duygusal dengesizlik, kronik boşluk hissi ve ilişki sorunları gibi zorluklarla başa çıkmada zorluk çeken bireyler için uygundur. Ayrıca, DDT, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete gibi diğer ruhsal sağlık sorunları yaşayan kişiler için de faydalı olabilir. Terapi, hem bireysel hem de grup seansları olarak uygulanabilir, bu da farklı ihtiyaçları olan bireyler için esneklik sağlar. DDT'nin amacı, danışanların duygusal ve davranışsal düzenleme becerilerini artırarak yaşam kalitelerini yükseltmek olduğundan, çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan kişiler terapiye başvurabilir. Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır?

          DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NEDİR?

          Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) temel alınarak geliştirilen ve özellikle Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) olan bireyler için etkili olan bir psikoterapi türüdür. Marsha Linehan tarafından 1980'lerde geliştirilen bu terapi, kişilerin duygusal ve davranışsal düzenleme becerilerini artırmayı hedefler. DDT'nin temel unsurları arasında kabul ve değişim stratejilerinin dengelenmesi, mindfulness (bilinçli farkındalık) uygulamaları, duygusal düzenleme, kişilerarası etkinlik ve sıkıntıya dayanıklılık becerilerinin geliştirilmesi yer alır. Bu terapi, bireylerin kendilerine zarar verme davranışlarını, intihar düşüncelerini ve diğer yıkıcı davranışları azaltmayı amaçlar.

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          Terapi süreci bireysel terapi seansları, grup beceri eğitimi ve telefon koçluğunu içerir. DDT'nin etkili olabilmesi için terapistin, terapötik ilişkiyi güçlü ve empatik bir şekilde kurması büyük önem taşır. Ayrıca terapinin bir parçası olarak bireyler, günlük yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkabilmek için pratik beceriler öğrenir ve uygularlar. DDT, sadece BKB değil, aynı zamanda yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve depresyon gibi diğer ruh sağlığı sorunları için de kullanılmaktadır.

          DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

          Diyalektik Davranış Terapisi (DDT) uygulaması, yapılandırılmış bir süreç olup, bireylerin duygusal ve davranışsal düzenleme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli aşamalardan oluşur. Terapinin başlangıcında, terapist ve danışan arasında terapötik bir ittifak kurulur ve terapinin hedefleri belirlenir. DDT, dört temel beceri modülü etrafında şekillenir: mindfulness (bilinçli farkındalık), duygusal düzenleme, kişilerarası etkinlik ve sıkıntıya dayanıklılık. Her modül, belirli becerilerin öğretilmesini ve bu becerilerin günlük yaşama entegre edilmesini hedefler.

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          Mindfulness, danışanların anı fark etmelerini ve kabullenmelerini sağlamak için kullanılır. Bu beceri, bireylerin düşünce ve duygularını yargılamadan gözlemlemelerine yardımcı olur. Duygusal düzenleme becerileri, danışanların yoğun duygusal tepkilerini tanımlamalarına, anlamalarına ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Kişilerarası etkinlik, sağlıklı ve etkili iletişim kurma, sınırlar koyma ve ilişkileri yönetme konularına odaklanır. Sıkıntıya dayanıklılık becerileri ise, bireylerin zor ve acı verici durumlarla başa çıkabilme yeteneklerini artırır.

          Terapinin uygulama süreci, haftalık bireysel terapi seansları, grup beceri eğitimi seansları ve kriz durumlarında danışanın terapistiyle telefon aracılığıyla iletişim kurmasını içeren telefon koçluğundan oluşur. Bireysel seanslarda, danışanlar kişisel hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için adımlar atar. Grup beceri eğitimi seanslarında ise, danışanlar yeni beceriler öğrenir ve bu becerileri pratiğe döker.

          DDT’nin etkili olabilmesi için danışanın aktif katılımı ve öğrenilen becerileri günlük yaşamına entegre etmesi önemlidir. Terapistler, danışanları destekleyici ve yargılamayan bir yaklaşım benimser, bu da danışanların terapi sürecinde kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. DDT, sadece semptomları yönetmekle kalmaz. Aynı zamanda danışanların hayat kalitelerini artırarak uzun vadeli iyilik hallerini destekler.

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          DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ FAYDALARI

          Diyalektik Davranış Terapisi (DDT) özellikle duygusal düzenleme ve davranışsal iyileşme konusunda pek çok önemli fayda sunar. İşte diyalektik davranış terapisi faydaları:

          • Bireylerin duygusal tepkilerini daha iyi anlamalarına ve bu duyguları etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu, özellikle yoğun ve karışık duygusal durumlarla başa çıkma becerilerini artırır.
          • Danışanlara zorlu ve stresli durumlarla başa çıkabilme yeteneği kazandırır. Sıkıntıya dayanıklılık becerileri, kriz anlarında sağlıklı kalmayı ve olumsuz duygularla etkili bir şekilde başa çıkmayı sağlar.
          • Mindfulness teknikleri, bireylerin mevcut anı daha dikkatli ve yargılamadan gözlemlemelerini öğretir. Bu, stres yönetimini ve duygusal farkındalığı artırır.
          • DDT etkili iletişim kurma, sağlıklı sınırlar koyma ve ilişkilerde daha iyi anlaşma yeteneklerini geliştirir. Bu beceriler, kişisel ve profesyonel ilişkilerde daha tatmin edici etkileşimler sağlar.
          • Kendine zarar verme davranışlarını ve diğer yıkıcı davranışları azaltma hedefini taşır. Danışanlar, daha sağlıklı ve olumlu davranış kalıpları geliştirmeyi öğrenirler.
          • Danışanların kişisel hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmalarına yardımcı olur. Bu, yaşam kalitesini artırma ve kişisel tatmin sağlama konusunda önemli bir rol oynar.
          • Terapi sürecinde danışanlar kriz anlarında hemen uygulanabilir stratejiler öğrenir. Bu, ani ve yoğun stresli durumlarla başa çıkmalarını kolaylaştırır.
          • DDT, bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve kendi güçlü yönlerini fark etmelerine yardımcı olarak özsaygılarını artırır ve kendine güvenlerini güçlendirir.
          • Olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlayıp değiştirme konusunda stratejiler sunar, bu da daha olumlu bir yaşam perspektifi kazandırır.
          • DDT danışanların duygusal iyilik halini artırır. Daha iyi duygusal düzenleme ve ilişki yönetimi, yaşam memnuniyetini ve genel mutluluğu artırır.

          Bu faydalar, DDT’nin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olarak ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösterir.

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