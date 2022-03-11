Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracak

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Disney'in sinema filmlerinin Rusya'daki gösterimlerine ara verildiğinin ve şirketin ülkedeki diğer faaliyetlerinin gözden geçirildiğinin duyurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik amansız saldırı ve tırmanan insani kriz göz önüne alındığında, Rusya'daki diğer tüm işleri durdurmak için adımlar atıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Durdurulacak faaliyetlere içerik ve ürün lisansı, Disney Cruise Line aktiviteleri, National Geographic dergisi ve turları, yerel içerik prodüksiyonları ile kanalların dahil olduğu belirtilen açıklamada, bu ticari faaliyetlerden bazılarının hemen durdurulabileceği kaydedildi.
Açıklamada, kanallar ve bazı içerik ile ürün lisansları gibi faaliyetlerin durdurulmasının sözleşmelere bağlı konular nedeniyle zaman alacağına işaret edilerek, "Bu işleri durdursak bile, Rusya'da çalışmaya devam edecek olan kendini işine adamış meslektaşlarımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Disney'in açıklamasında, mültecilere ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda yardım sağlanması için şirketin sivil toplum ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.
RUSYA'DAN BİRÇOK KURULUŞ ÇEKİLİYOR
Kahve devi Starbucks Corp, ürünlerinin sevkiyatı ve lisans sahipleri tarafından işletilen kafeler de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's , Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.
Alman lüks otomobil üreticisi BMW ile Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracaklarını duyurdu.
İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Alman lüks otomobil üreticisi Audi, İngiliz lüks otomobil üreticileri Jaguar, Land Rover ve Aston Martin de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya aldıklarını bildirdi.
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