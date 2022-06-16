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Disney Plus içerileri neler? Disney Plus Türkiye içerik tam listesi

Disney Plus içerilerinde neler var? Disney Plus Türkiye içerikleri listesi

Disney Plus içerikleri listesi araştırılıyor. Dijital yayın platformu Disney Plus 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. Disney Plus üyeliği satın almayı düşünen dizi ve film severler Disney Plus Türkiye içerikleri listesini merak ediyor. İşte Disney Plus içerileri listesi

16.06.2022 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Disney Plus içerikleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı olan Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve yerli orijinal yapımları platformunda sunuyor. Peki, Disney Plus Türkiye içerikleri neler? İşte Disney+ içerikleri...

  • DİSNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?

    Disney Plus Türkiye pazarı için birçok özel proje hazırladı. Bu projelerden ilki ise Kaçış oldu.

    Türkiye tanıtım fragmanında Cansu Dere, Can Yaman, Aras Bulut İynemli, Buğra Gülsoy, Aslı Evren, Hande Erçel, Eda Ece, Halit Ergenç ve Engin Akyürek gibi birçok ünlü ismin yer alması da dikkatleri üzerine çekti.

  • DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELER?

    • Disney’den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

    • Pixar’ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

    • Marvel Studios’dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

    • “Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

    • Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

    • Herkesin konuştuğu “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler bulunuyor.

  • DISNEY PLUS NE KADAR?

    Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

  • NASIL ÜYE OLUNUR?

    Disney +’a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.

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