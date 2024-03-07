Disney kız çocuklarına UEFA Playmakers ile futbol heyecanı yaşatıyor

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Futbolun kız çocukları arasında yaygınlaşması ve kız çocuklarına eğlenceli bir futbol deneyimi sunma hedefiyle UEFA ve Disney’in girişimi olarak yola çıkan UEFA Playmakers Programı, Avrupa’da 2027 yılına kadar uzatılırken, yeni sezonda Türkiye’de de yoluna başarıyla devam ediyor. Disney hikayeleriyle desteklenen ve bu sezon Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen program, kız çocuklarının sporla buluşmasında ve futbolu sevmesinde etkili bir rol oynuyor.

Kapsayıcı ve eğlenceli bir atmosferde yürütülen UEFA Playmakers ile 2022-2023 futbol sezonu boyunca Türkiye’de 5-8 yaş arasındaki 300'den fazla kız çocuğu, bu heyecan verici deneyimi yaşadı. Halihazırda İstanbul genelinde 17 aktif UEFA Playmakers Merkezi bulunuyor. Şubat ayında Sinop ve Kocaeli’de 2 yeni merkezin daha açılmasıyla birlikte, bu sayı 19’a ulaştı. Programın 2024 yılı hedefleri arasında Türkiye’de farklı şehirlerde de yer almak bulunuyor. Hatay da bu kapsamda önceliklendirilen şehirler arasında yer alıyor.

REKLAM Türkiye Futbol Federasyonu’ndan antrenör eğitimleri Kız çocuklarına futbolu sevdirmek ve onlara eğlenceli bir ortamda spor yapma imkanı sağlamak adına büyük bir misyon üstlenen program, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA tarafından desteklenen Playmakers Antrenör Eğitimi’ne de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz dönem program dahilinde düzenlenen eğitimler sonucunda toplamda 105 katılımcı, Playmakers Antrenör Sertifikası almaya hak kazandı. Bu kişilerin içinde 41 kadın antrenör yer alırken; 35 kişi ise ilk kez futbol antrenörlüğü yapma fırsatını elde etti.

Cenk Soner: “Geleceğin profesyonel sporcusu olacak gençlerimizin hikayelerinde ilk sayfa olmayı amaçlıyoruz” UEFA Playmakers Programı ile kız çocuklarına spor yapma fırsatı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, “UEFA Playmakers Programı kapsamında UEFA ve TFF ile ortaklığımızı sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Bu bizim çok kıymet verdiğimiz bir çalışma. Programımız giderek büyüyecek ve yeni kız çocuklarına ulaşacak. Disney yüz yıldır her zaman hikaye anlatımını en ön sıraya koyuyor. Bizler de bu programla, belki de geleceğin profesyonel sporcusu olacak gençlerin hikayelerinde ilk sayfa olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. REKLAM Disney Türkiye çalışanlarının da projede aktif rol aldığına değinen Soner, “Şirketimizin gönüllüleri bu programda çok kıymetli bir rol oynuyor. Sorumlu davranışları ile programın büyümesine katkı sağlıyorlar. Ülkemizin gençleri ve kadınları doğru olanaklar sağlandığında birçok başarılı projeye imza atıyorlar. Özellikle kadın sporcuların yüzüncü yaşını geride bırakan Cumhuriyetimizin değerlerini çok iyi yansıttığına inanıyorum. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen, programımızla geleceğin kadın sporcularını yetiştirmeye katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.” dedi.

UEFA Playmakers bugüne kadar 73.000’den fazla kız çocuğuna ulaştı 2020 yılında hayata geçirilen proje ile UEFA ve Disney bugüne kadar 5-8 yaş arası 73.000’den fazla kız çocuğunun hayatına dokundu. Ayrıca, akademik araştırmalardan ilham alan UEFA Playmakers oturumları, 47 Avrupa ulusal federasyonunda 3.800'den fazla yerde düzenleniyor ve 5.200'den fazla antrenör bugüne kadar bu oturumlarda eğitim gördü. UEFA Playmakers’da yer alan kız çocuklarından, ebeveynlerden ve antrenörlerden alınan geri bildirimler*, programın Avrupa'daki muazzam olumlu etkisini gösteriyor. Buna göre; • Programa katılan çocukların %96'sı seanslardan gerçekten keyif alıyor ve %91'i futbol oynamaya devam etmek istiyor. • Ebeveynlerin %94'ü seansları diğer ebeveynlere tavsiye edeceğini belirtirken; ebeveynlerin %75,3'ü, UEFA Playmakers'ın ardından kızlarının daha düzenli futbol oynayacağına güveniyor. • Antrenörlerin %71'i, UEFA Playmakers ile çalışarak daha iyi bir antrenör haline geldiklerini söylerken; UEFA Playmakers antrenörlerinin %68'ini kadınlar oluşturuyor.